Ханты-Мансийск, 29 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 29 июля с COVID-19 госпитализировали пятерых человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 29 июля в Югре выписали из ковидных отделений больниц 22 человек. Выявили 92 заражённых, на 14 человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 29 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 29 июля лабораторно подтверждёно 212 340 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 209 197 человек, скончались 2557 (ни одного человека за сутки).