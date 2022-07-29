Астрахань, 29 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Астрахани инструктор по пожарной безопасности областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух пациенток. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

(сс) monicore Аварийный выход

24 декабря 2021 года в реанимационном отделении больницы произошло возгорание. В результате пожара погибли две пациентки в возрасте 69 и 79 лет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Суд счёл, что нарушения требований пожарной безопасности привели к несвоевременному уведомлению о возникшем пожаре пожарно-спасательных подразделений МЧС, а также к несвоевременному оповещению персонала больницы о возникшем возгорании и оказанию помощи при эвакуации пациентов больницы.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.