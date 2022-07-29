Москва, , 16:52 — REGNUM Попытки Запада втянуть в конфликт с Россией на своей стороне Китай не увенчаются успехом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил экономист Василий Колташов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, именно КНР на данный момент является главной угрозой для экономики США. И это противостояние едва ли позволит Вашингтону отказаться от попыток ослабить Китай.

«Никаких шансов на втягивание Китая в борьбу против России нет. Дело все в том, что Китай сейчас является угрозой для США, является соперником для США. Китайская экономика превосходит американскую по своим масштабам, хотя это пока было не выгодно отражать в статистике», — сказал Колташов.

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