Москва, 29 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Попытки Запада втянуть в конфликт с Россией на своей стороне Китай не увенчаются успехом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По его словам, именно КНР на данный момент является главной угрозой для экономики США. И это противостояние едва ли позволит Вашингтону отказаться от попыток ослабить Китай.

«Никаких шансов на втягивание Китая в борьбу против России нет. Дело все в том, что Китай сейчас является угрозой для США, является соперником для США. Китайская экономика превосходит американскую по своим масштабам, хотя это пока было не выгодно отражать в статистике», — сказал Колташов.