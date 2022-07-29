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К пятнице, 29 июля, на портале госуслуг Латсии latvija. lv удалось собрать 56 758 подписей под призывом к правительству провести референдум о внесении поправок в Основной закон (Конституцию) о традиционной семье. Об этом сообщил портал bb. lv.

Это значит, что референдума по этим поправкам в Конституцию не будет — необходимо было собрать не менее одной десятой от избирателей, то есть приблизительно 157 000 подписей граждан Латвии.

Летом 2021 года группа общественных активистов страны обратились в Центризбирком с гражданской инициативой — проектом поправки в ту статью Конституции, в которой говорится, что брак — это союз мужчины и женщины.

Издание называет три причины провала инициативы.

Во-первых, сказалась общая политическая апатия населения. Все прежние сборы подобных подписей не вызывали повышенного энтузиазма у населения.

Во-вторых, активная кампания за поправки к Конституции началась всего за три-четыре месяца до завершения срока сбора подписей, хотя сбор стартовал еще в июле 2021 года. Поэтому, считает издание, у активистов просто уже не было времени, чтобы мобилизовать значительное количество людей.

И третья причина — на фоне более актуальных проблем в стране и мире тема защиты семьи от посягательств сексуальных меньшинств, как считают авторы инициативы, явно отошла на второй план. Если в 2021 году мысли были заняты эпидемией коронавируса, то в 2022 году куда актуальнее вопросы рекордной инфляции и военного конфликта на Украине.