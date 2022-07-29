Москва, 29 июля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» открыла детский досуговый центр и центр объединения гражданских инициатив «Единые» в Мариуполе. Здесь будут организованы все виды занятий с детьми и помощь общественникам города

Kremlin.ru Анна Кузнецова

Детский досуговый центр работает в партийном гуманитарном центре, расположенном в бывшем супермаркете Metro.

«Сегодня здесь собрались волонтёры, общественники, неравнодушные люди, которые хотят участвовать в жизни родного города, Республики. Когда ещё были слышны взрывы, шли бои, активные жители Мариуполя уже объединялись для помощи друг другу, детям, семьям. Наша площадка «Единых» призвана поддержать всех, кто будет вместе строить новый мирный Мариуполь», — отметила заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова .

В состав делегации, открывшей центр, вошли Диана Кропотина , федеральный координатор Центров «Единые», которые действуют в 15 регионах России, и руководитель Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов.

По словам заместителя секретаря Генсовета «Единой России», в детском досуговом центре установят теннисный стол, музыкальное оборудование, технику, и сюда смогут приходить и малыши, и подростки, и целые семьи.

Анна Кузнецова также добавила, что будут открыты ещё несколько таких центров на освобождённых территориях.