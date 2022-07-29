Грозный, 29 июля 2022, 16:50 — REGNUM Самолет, летевший 29 июля из Грозного в Москву, благополучно приземлился в аэропорту столицы Чечни. Командир авиалайнера подал сигнал тревоги, на некоторое время самолет даже пропал с радаров. Это случилось в районе Каспийского моря.
Спустя несколько минут самолет вновь появился, во время посадки в аэропорту Грозного никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент.
Он сообщил также, что все происходило очень быстро, поэтому не все сразу поняли, что произошло. Между тем в аэропорту Грозного по тревоге были подняты все спасательные службы, но самолет сел в штатном режиме благодаря грамотной работе пилотов, отметил Кадыров.