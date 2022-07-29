Грозный, 29 июля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Самолет, летевший 29 июля из Грозного в Москву, благополучно приземлился в аэропорту столицы Чечни. Командир авиалайнера подал сигнал тревоги, на некоторое время самолет даже пропал с радаров. Это случилось в районе Каспийского моря.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Спустя несколько минут самолет вновь появился, во время посадки в аэропорту Грозного никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент.

«Командир самолёта, выполнявшего рейс «Грозный — Москва», среагировал на индикатор давления в салоне, подал сигнал тревоги и развернул машину на обратный курс. Это произошло над Каспийским морем. В какой-то момент самолёт даже пропал с радаров, но затем вновь появился», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он сообщил также, что всё происходило очень быстро, поэтому не все сразу поняли, что произошло. Между тем в аэропорту Грозного по тревоге были подняты все спасательные службы, но самолет сел в штатном режиме благодаря грамотной работе пилотов, отметил Кадыров.