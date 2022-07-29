Грозный, 29 июля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В аэропорт Грозного вернулся и успешно приземлился самолёт рейса «Грозный-Москва», сообщается 29 июля в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Government.ru Рамзан Кадыров

По словам главы региона, командир экипажа во время полёта над Каспийским морем объявил тревогу из-за сигнала индикатора давления в салоне, после чего самолёт полетел обратно.

Рамзан Кадыров «В какой-то момент самолёт даже пропал с радаров, но затем вновь появился. В это время в аэропорту Грозного по тревоге были подняты все спасательные службы».

По словам главы Чечни, лайнер приземлился в штатном режиме: не пострадали ни пассажиры, ни члены экипажа. «Пилоты сработали грамотно», — добавил Кадыров.