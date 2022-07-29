Сыктывкар, 29 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В первом полугодии в Коми стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 19% и составила 6,9 тысяч рублей, сообщает Комистат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

По данным статистики, минимальный продуктовый набор в республике подорожал на 18,8% или на 1,1 тысячи рублей (в конце декабря 2021-го стоимость набора составляла 5,7 тысячи рублей).

В числе подорожавших — картофель (на 56%), сахар (на 39%), крупы (на 20%), макароны и кондитерские изделия (на 18%), масло и хлеб (на 12%) и другие продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ может подорожать чай из-за ситуации в Шри-Ланке.