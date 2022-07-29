Калуга, , 17:04 — REGNUM В калужских лесах по состоянию на 29 июля установлен второй класс пожарной опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

В Национальном парке «Угра» началось тестирование видеосистемы онлайн-мониторинга пожарной обстановки с помощью высокоточной HD‑камеры и 17 фотоловушек, которые способных работать от солнечной энергии. Нововведение позволяет определять координаты возгораний и задымлений, отличать природные пожары от бытового дыма. Фото- и видеоматериалы камеры отправляют на обработку в спасательные службы.

Особые противопожарные режимы установлены в Бабынинском и Дзержинском районах, а также в городе Обнинск. С начала пожароопасного сезона специалисты лесопожарной службы, лесничеств, МЧС «отработали» 219 термоточек. Также случился один лесной пожар в Дзержинском лесничестве на площади 0,3 га. Пожар был локализован за 20 минут и потушен в день обнаружения. В регионе продолжается противопожарное обустройство лесов: устройство и уход за минерализованными полосами, поддерживаются в нормативном состоянии лесные дороги противопожарного назначения. Не прекращается разъяснительная работа с населением о необходимости соблюдения противопожарных правил.

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