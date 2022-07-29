Нур-Султан, , 17:17 — REGNUM Для увеличения объема грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТКТМ) нужно пять миллиардов долларов. И это при условии, что никто не будет воровать. Такое мнение 29 июля ИА REGNUM высказал директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 27 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевпредложил грузинскому премьер-министру Ираклию Гарибашвили использовать Казахстан как ворота с прямым выходом на Китай. Казахстан и Грузия сотрудничают в рамках проекта Транскаспийский транспортный маршрут, который является частью проекта «Новый шёлковый путь», соединяющих Китай с Европой.

Эксперт рассказал, что сейчас грузы по ТКТМ идут. «Но их объем невелик. А говорить о серьезном наращивании объемов пока рано».

«Для «ожидаемого наращивания транспортных перевозок через Каспий в размере до 10 миллионов тонн грузов в год, включая до 200 тысяч контейнеров» нужно вложить серьезные инвестиции. Порядка пяти миллиардов долларов, а если будут воровать — десять миллиардов. У Казахстана таких денег нет», — заявил эксперт.

Безбородов предположил, что в проект может вложиться Азербайджан, у которого деньги есть и «причем свои».

«Это распространенное заблуждение относительно экономической устойчивости Баку. Политически они, конечно, сидят на «подсосе», но с точки зрения финансов — они могут найти деньги на интересные для себя проекты», — предположил он.

Собеседник редакции акцентировал внимание на том, что «кроме очевидных вопросов финансирования проекта, нерешенными остаются две другие проблемы».

«Это — люди и неготовность административной юридической инфраструктуры. У авторов этих амбициозных планов не получится организовать людей. В проекте слишком много участников, интересы которых не всегда совпадают», — пояснил директор исследовательского агентства.

Позицию России Безбородов охарактеризовал так: «Россия будет со стороны наблюдать за всем этим безобразием, без резких движений».