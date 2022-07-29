Скопье, 29 июля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Северной Македонии передало Украине партию основных боевых танков Т-72, сообщает 29 июля агентство MakFax.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

Количество переданных украинским нацистам боевых машин не уточняется, однако военное ведомство подчеркивает, что альтернативой такой передачи было уничтожение танков, которое стоит гораздо дороже.

Отмечено, что такое решение было принято в связи с планами минобороны Северной Македонии модернизировать свою армию по стандартам НАТО.