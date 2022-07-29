Вашингтон, 29 июля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. С десятидневным визитом в ряд африканский стран, а также в Камбоджу и на Филиппины отправится 2 августа американский госсекретарь Энтони Блинкен, сказано в обнародованном 29 июля заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

Уточняется, что в Камбодже дипломат пробудет три дня, начиная с 3 августа, где он будет участвовать во встрече с коллегами из АСЕАН.

При этом 4 августа в Камбоджу также прибудет российский министр иностранных дел Сергей Лавров, завершивший на днях визит в Африку.

В Африке планируется визит Блинкена в ЮАР, ДР Конго, Руанду. Когда глава Госдепа едет на Филиппины, не уточняется.