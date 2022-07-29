Таллин, , 16:44 — REGNUM В пятницу, 29 июля, представители вышедших из входящей в правительство Эстонии националистической партии «Отечество» (Isamaa) политиков приняли решение о том, что в августе нынешнего года ими будет создана новая партия.

Флаг Эстонии abcdefgewing

Об этом сообщил местным журналистам руководитель отколовшейся группировки «Правые» Кристьян Ванаселья. «Настало время, когда политический ландшафт Эстонии может получить ожидаемое пополнение», — заявил он.

Решение о создании партии ожидается 18 августа 2022 года, в этот же день будет выбрано ее руководство. Для регистрации партии в Эстонии необходимо как минимум 500 человек.

Аргументируя свое решение, один из лидеров «Правых» Лавли Перлинг заявила, что эстонский политический ландшафт склоняется влево. «От прежних правых политических партий остались только ярлыки. Их политика сосредоточена на распространении того, что было создано до сих пор, вместо того, чтобы ценить предпринимательство и умение справляться самостоятельно», — сказала Перлинг.

Из пяти парламентских партий в Эстонии нет ни одной, которая бы исходила в вопросах внешней и внутренней политики страны из левых убеждений. Все они выступают за дальнейшую милитаризацию экономики, укрепление членства в НАТО, военную и финансовую поддержку недемократической власти на Украине, разрыв отношений с Россией, ущемление прав нацменьшинств и тотальную эстонизацию жизни нацменьшинств, составляющих 30% населения.