Таллин, 29 июля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Желание правительственной коалиции Эстонии полностью перевести обучение в детских садах и школах на эстонский язык к 2024 году сталкивается с рядом проблем, но они будут решены в том числе и за счет того, что число учеников постоянно падает.

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Об этом министр образования и науки Эстонии Тынис Лукас заявил в интервью порталу новостей гостелерадивещания страны ERR.

Комментируя вопрос журналистки о том, что срок эстонизации русского образования в стране в два года выглядит не слишком реалистичным, если учесть, что объявленная реформа образования потребует около 2 000 учителей дополнительно, Лукас заверил, что все планы будут выполнены.

«Необходимое число учителей зависит от различных факторов. Однако в общем плане число учащихся снижается. И в тех самоуправлениях, где планируется перевод образования на эстонский язык, например в муниципалитетах Ида-Вирумаа, в том числе в Нарве, число учащихся постоянно падает», — отметил министр.

Так что, добавил он, нет необходимости заменять всех учителей, которые сейчас там работают. Кроме того, число школ в городах тоже снижается, школы объединяются. В Нарве, сообщил министр, будет закрыта одна из трех гимназий.