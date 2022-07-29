Москва, 29 июля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В России пока не наблюдается резкого роста числа госпитализаций с коронавирусной инфекцией, несмотря на подъём заболеваемости. Об этом сообщила 29 июля вице-премьер Татьяна Голикова на заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

«Сейчас мы находимся в стадии подъёма заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране… При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций», — приводятся её слова в сообщении аппарата вице-премьера.

Вместе с тем Голикова отметила, что все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи пациентам с коронавирусом.

«Наша с вами главная задача — организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост», — сказала она, подчеркнув, что все необходимые рекомендации были направлены в регионы.

Вице-премьер напомнила, что распространённые на сегодняшний день штаммы «коронавируса» вызывают заболевание, которое протекает в основном в лёгкой форме и сопоставимо по тяжести с обычным ОРВИ, но может вызывать различные осложнения.

В связи с этим она призвала граждан «максимально бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, обращаться к врачам при первых признаках простудных заболеваний, а также своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться».