Таллин, , 16:36 — REGNUM Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 30 июля, составит 316,23 евро за мегаватт-час.

Электричество

Об этом свидетельствуют данные биржи. По сравнению с пятницей, 29 июля, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 221,54 евро, тариф вырастет на 43%.

Максимальный тариф зафиксирован с 21:00 до полуночи, когда цена составит от 455 до 467 евро за мегаватт-час. Это новый ценовой максимум для страны за все время ведения подобной статистики. Минимальный тариф будет с 13:00 до 14:00, когда цена составит около 112 евро за мегаватт-час.

В Финляндии в субботу биржевой тариф на электроэнергию будет почти втрое ниже, чем в Эстонии — 122,18 евро, а в Латвии и Литве — 381,40 евро за мегаватт-час.