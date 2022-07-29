Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) в Санкт-Петербурге принял на обучение на бюджетной основе пять абитуриентов из ДНР и ЛНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе института.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Студенты

В этом году РГИСИ на ряду с другими вузам установил особенности приёма на обучение граждан ЛНР и ДНР. В пресс-службе отметили, что дополнительные места на обучение на бюджетной основе были выделены Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество).

«По этой линии в вуз поступило пять человек. Самыми востребованными стали направления факультета актерского искусства и режиссуры», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что в этом году бюджетные места для жителей ЛНР, ДНР, а также детей погибших и раненных в ходе специальной военной операции были выделены в вузах России. Сверх имеющихся мест университеты и институты должны были создать дополнительные, до 10% от уже имеющихся.