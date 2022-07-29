Якутск, 29 июля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Под председательством вице-премьера, полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева в Москве состоялось заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Инициатива главы Якутии Айсена Николаева дополнительно профинансировать строительство креативного кластера «Квартал Труда» в Якутске было одобрено, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

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Отмечается, что в Якутии разработана и принята региональная концепция развития креативной экономики. Планируется, что креативный кластер «Квартал Труда» создаст 1250 рабочих мест, где резидентами станут 150 компаний из сферы кино, анимации, медиа, цифрового контента и дизайна.

Несмотря на то, что креативный кластер «Квартал Труда» в Якутске находится в высокой степени готовности (открытие запланировано на сентябрь 2022), оно требует дополнительных вложений. Удорожание строительства потребует привлечения дополнительно 342 млн рублей, из которых 200 млн рублей составят федеральные средства по «Единой субсидии». Подчеркивается, что федеральные средства поступят в республику уже в этом году.

«Готовность креативного кластера «Квартал Труда» составляет 77%. Открытие кластера станет важным шагом для развития креативной экономики Якутии. Это уникальный проект для Дальнего Востока, который позволит создать 1250 рабочих мест», — подчеркнул Айсен Николаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Якутске на встрече предпринимателей республики и Минвостокразвития РФ обсудили вопросы преференциальных режимов, пути решения системных вопросов при реализации инвестиционных проектов резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и государственной поддержки бизнеса в Якутии. Встреча состоялась в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму-2022.

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