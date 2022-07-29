Таллин, 29 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум.

skeeze Сальмонеллы

Наиболее частыми заболеваниями пищевого происхождения, диагностируемыми у людей в Эстонии, являются кампилобактериоз, сальмонеллез и иерсиниоз. Об этом главный специалист продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Наталья Борель сообщила порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR.

По-прежнему чаще всего сальмонелла попадается в мясе птицы и свинине. «В рамках мониторинга было взято 939 проб как на скотобойнях, так и на мясокомбинатах, в которых 1,81% была выявлена сальмонелла», — пояснила Борель.

В 2021 году у жителей Эстонии было зарегистрировано 114 случаев сальмонеллеза. По сравнению с 2020 годом заболеваемость увеличилась на 24%.

При сальмонеллезе у человека появляются тошнота, головная боль, рвота, острая диарея, небольшая температура через 8-48 часов после употребления зараженной пищи или питья.

Риск заражения сальмонеллезом наибольший при игнорировании требований гигиены, в основном из-за сырого или плохо приготовленного мяса, если оно заражено сальмонеллой.