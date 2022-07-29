Курган, , 16:31 — REGNUM В Курганской области охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь начнётся с четвёртой субботы августа и продлится по 30 ноября. Об этом сообщает региональный оперативный штаб Зауралья.

На охоте Wikimedia.org

На боровую дичь установлено начало охоты — с четвертой субботы августа до марта.

Норма допустимой добычи на одного охотника в течение суток в сезон охоты: на глухаря составляет одна особь за сутки и три за сезон охоты; на тетерева — две особи за сутки и 10 за сезон охоты; на вальдшнепа и гусей — пять особей за сутки и 20 за сезон охоты; на уток - пять особей за сутки и 300 за сезон охоты; на лысуху - пять особей за сутки и 150 за сезон охоты; на болотно-луговую дичь - пять особей за сутки и 50 за сезон охоты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области сезон охоты с легавыми, спаниелями и ретриверами на болотно-луговую дичь открыт с 25 июля, на полевую и боровую дичь — с 5 августа, на водоплавающую дичь — с 20 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области открылся сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь