Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Водителя такси Кадриддина Джураева, убившего оппонента в дорожном споре в Санкт-Петербурге, приговорили к колонии строгого режима, сообщили 29 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Кадриддин Джураев Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как ранее писало ИА REGNUM, 22 мая 2021 года водитель такси, на тот момент 24-летний гражданин Таджикистана Кадриддин Джураев в дорожном заторе на пересечении улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта вступил в конфликт с 26-летним петербуржцем, водителем Kia Ceed Сергеем П. По версии следствия, они не поделили дорогу, возможно, из-за неисправного светофора.

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой приезжий достал нож и не менее одного раза ударил им в грудь оппонента. Раненого госпитализировали в больницу, но спасти его жизнь не удалось, клинок задел сердце. После чего Джураева обвинили в убийстве. Свою вину мужчина признал.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с Джураева в пользу потерпевших в счёт возмещения морального вреда 5, 3 млн рублей», — уточнили в ОПС.

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