п. Еленовка, , 16:30 — REGNUM На месте удара по тюрьме в Еленовке (ДНР) найдены обломки реактивных снарядов системы HIMARS, сообщил 29 июля военкор Андрей Руденко.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

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Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. В изоляторе содержатся пленные из батальона «Азов» (запрещен в России). Погибли не менее 50 человек.

«Команду на их ликвидацию мог дать только Зеленский», — отметил военкор.