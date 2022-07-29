Ростов-на-Дону, , 16:27 — REGNUM Психологи Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) вместе с волонтёрами Общероссийского народного фронта приняли участие в гуманитарной миссии в Донбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза 29 июля.

Регистрация беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтеры-психологи посетили бомбоубежище в населённом пункте Рубежная (ЛНР), где провели оказали психологическую поддержку детям, их родителям, старикам. В Северодонецке активисты распределили гуманитарную помощь.

«Конечно, бывает и тревожно, если слышишь канонаду или видишь оставленные саперами на дороге флажки, сигнализирующие о том, что здесь лежит неразорвавшийся снаряд или мина, но всегда помогает ответ на вопрос, который задаешь себе: «Кто, если не мы?» — поделился активист студенческого объединения «Казачья сотня» ЮФУ, студент Академии психологии и педагогики Руслан Гейдаров.

ИА REGNUM сообщало, что в июле в Донбасс отправились шесть добровольческих групп. Волонтёры оказывали мирному населению Донбасса гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь.

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