Дзержинский район, Калужская область, 29 июля 2022, 16:39 — REGNUM Осужденный исправительной колонии № 3 в поселке Товарково покалечил себя для того, чтобы его не наказали за нарушение правил внутреннего распорядка учреждения. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова.
На месте происшествия омбудсмен с помощью записи с видеокамер и видеорегистраторов, засвидетельствовал, что осужденный отбежал от сопровождающих работников колонии, выхватил ножницы и нанёс себе несколько неглубоких колотых ран. Затем он стал призывать остальных осужденных на помощь криками «Убивают!». Разобравшись с этой историей, Зельников побеседовал с другими осужденными.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников официально подтвердил попытки суицида в исправительной колонии строгого режима № 3 посёлка Товарково. В колонии пострадали двое осужденных, находящихся в штрафном изоляторе. Осужденные были доставлены в Калужскую областную клиническую больницу. После оказания им срочной медицинской помощи они были обратно отправлены в исправительное учреждение. Состояние здоровья осужденных удовлетворительное.
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