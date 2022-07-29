Дзержинский район, Калужская область, , 16:39 — REGNUM Осужденный исправительной колонии № 3 в поселке Товарково покалечил себя для того, чтобы его не наказали за нарушение правил внутреннего распорядка учреждения. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова.

Исправительная колония в посёлке Товарково Калужской области 40.fsin.gov.ru

На месте происшествия омбудсмен с помощью записи с видеокамер и видеорегистраторов, засвидетельствовал, что осужденный отбежал от сопровождающих работников колонии, выхватил ножницы и нанёс себе несколько неглубоких колотых ран. Затем он стал призывать остальных осужденных на помощь криками «Убивают!». Разобравшись с этой историей, Зельников побеседовал с другими осужденными.

«Некоторые из них высказались в том числе и о имеющихся нарушениях в данном учреждении. Все это станет предметом тщательного прокурорского расследования», — отметил Юрий Зельников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников официально подтвердил попытки суицида в исправительной колонии строгого режима № 3 посёлка Товарково. В колонии пострадали двое осужденных, находящихся в штрафном изоляторе. Осужденные были доставлены в Калужскую областную клиническую больницу. После оказания им срочной медицинской помощи они были обратно отправлены в исправительное учреждение. Состояние здоровья осужденных удовлетворительное.

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