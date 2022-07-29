Кострома, 29 июля 2022, 17:06 — REGNUM Жителей села Шунга, расположенного в Костромском районе, спросят про украшение фасадов дома культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила глава районного отдела культуры Галина Жарова.
Напомним, ране вокруг темы ремонта ДК развернулся скандал. В ходе реконструкции с него убрали мозаику изображением Ленина, рабочих, матросов и колхозников. КПРФ назвала происходящее «уничтожением советского искусства» и сообщила о том, что будет требовать восстановления украшения.
Справка: в Шунге живёт 6 тысяч человек. ДК ремонтируют в рамках национального проекта «Культура». Стоимость работ составляет 10,3 млн рублей. К сентябрю 2022 года рабочие заменят окна здания, кровлю, внутренние коммуникации, проведут косметический ремонт помещений.
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