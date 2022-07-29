Кострома, 29 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Жителей села Шунга, расположенного в Костромском районе, спросят про украшение фасадов дома культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила глава районного отдела культуры Галина Жарова.

Александр Неизвестный Фасады ДК в Шунге до ремонта

«Мы запустим опрос в социальных сетях, ориентированный на местных жителей. Будем спрашивать, оставить фасады пустыми или украсить их? Если украсить, то какими символами? Думаю, в опрос включим и старый вариант», — сказала Жарова.

Напомним, ране вокруг темы ремонта ДК развернулся скандал. В ходе реконструкции с него убрали мозаику изображением Ленина, рабочих, матросов и колхозников. КПРФ назвала происходящее «уничтожением советского искусства» и сообщила о том, что будет требовать восстановления украшения.