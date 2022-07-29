Варвара Захарова, 29 июля 2022, 17:10 — REGNUM Самара, основанная еще в XVI веке, стала одним из главных городов Поволжья и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Город уникален своей архитектурой и историей, здесь есть не только Волга и горы, но и культура, промышленность и даже свой «кусочек» Советского Союза.
Жемчужиной Самары является ее набережная, а если быть точнее — целые три набережные: Старая, Орловская и Софийская. Они устроены таким образом, что под каждой набережной есть городской пляж, который в жару всегда переполнен. В рамках национального проекта «Демография» в Самаре были открыты два пляжа для маломобильных граждан.
Вечером с набережных можно любоваться закатом, массивом Зелёной рощи и разглядеть Жигулёвские горы.
Самара известна как место, где Илья Репин писал свою картину «Бурлаки на Волге». Художник выбрал село Ширяево Самарской области и саму Самару неслучайно, бурлацкое ремесло здесь, на Волге, процветало. На Старой набережной можно увидеть жанровую скульптуру «Бурлаки на Волге», которая была открыта к 170-летию со дня рождения Репина.
На другом конце города, на Софийской набережной, расположена знаменитая самарская Ладья. 20-метровая железобетонная лодка появилась в Самаре в честь 400-летия города и теперь является его символом.
Отправляясь в Самару, будьте готовы ходить по лестницам, которыми город переполнен, и обязательно спуститесь на 37 метров под землю, в бункер Сталина. Самарский бункер — один из семи бункеров, которые были построены для Сталина во времена Великой Отечественной войны, он был рассекречен в 1990 году, официального подтверждения того, что Сталин был в бомбоубежище, нет. Удивительно то, что он находится во дворе жилого дома, но никто из местных жителей не видел, как его строили.
Особенность самарской архитектуры в том, что в городе смешано огромное количество стилей, рядом с модернистскими особняками стоят здания в конструктивистском стиле и деревянные усадьбы. Архитекторы отмечают, что в Самаре долго пользовалось популярностью то, что в Санкт-Петербурге и Москве давно вышло из моды.
В Самаре есть и пешеходная улица, Ленинградская, правда, пешеходная она только в части от Галактионовской до Куйбышева. Расположены на ней в основном магазины и кафе, но если пройтись по дворам и соседним переулкам, можно найти интересные арт-пространства и культурные центры, например, проект «Птичий квартал», в котором собрано около 150 почтовых ящиков из исторического центра Самары. Авторы проекта попытались напомнить, что созидательная работа в исторической среде тоже возможна.
Площадь Куйбышева — самая большая площадь в России и Европе, её окружают четыре сквера, а в центре стоит Театр оперы и балета.
Визитной карточкой для многих туристов является Жигулевский пивоваренный завод, который стоит на берегу Волги. Напротив расположен Иверский женский монастырь, Струковский сад и театр имени Горького.
В самом центре города на одноименной площади находится Монумент Славы. Монумент представляет собой мужчину-рабочего авиационной отрасли, который держит крылья, символизирующие истребитель ИС-2, который во время Великой Отечественной войны выпускался в Самаре. Мужчина стоит лицом к Волге, рядом с монументом расположены Вечный огонь, Георгиевская церковь, сквер Победы и здание областного правительства.