29 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Варвара Захарова, , 17:10 — REGNUM Самара, основанная еще в XVI веке, стала одним из главных городов Поволжья и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Город уникален своей архитектурой и историей, здесь есть не только Волга и горы, но и культура, промышленность и даже свой «кусочек» Советского Союза.

Вид на Волгу со Старой набережной Варвара Захарова © ИА REGNUM

Жемчужиной Самары является ее набережная, а если быть точнее — целые три набережные: Старая, Орловская и Софийская. Они устроены таким образом, что под каждой набережной есть городской пляж, который в жару всегда переполнен. В рамках национального проекта «Демография» в Самаре были открыты два пляжа для маломобильных граждан.

Пустая Старая набережная в Самаре Варвара Захарова © ИА REGNUM

Старая набережная в Самаре Варвара Захарова © ИА REGNUM Софийская набережная в Самаре Варвара Захарова © ИА REGNUM

Пляж на Старой набережной Варвара Захарова © ИА REGNUM

Доступный пляж Варвара Захарова © ИА REGNUM

Вечером с набережных можно любоваться закатом, массивом Зелёной рощи и разглядеть Жигулёвские горы.

Закат в Самре. Вид с Орловской набережной Варвара Захарова © ИА REGNUM

Самара известна как место, где Илья Репин писал свою картину «Бурлаки на Волге». Художник выбрал село Ширяево Самарской области и саму Самару неслучайно, бурлацкое ремесло здесь, на Волге, процветало. На Старой набережной можно увидеть жанровую скульптуру «Бурлаки на Волге», которая была открыта к 170-летию со дня рождения Репина.

Бурлаки на Волге Варвара Захарова © ИА REGNUM

На другом конце города, на Софийской набережной, расположена знаменитая самарская Ладья. 20-метровая железобетонная лодка появилась в Самаре в честь 400-летия города и теперь является его символом.

Стелла Ладья, Софийская набережная Варвара Захарова © ИА REGNUM

Отправляясь в Самару, будьте готовы ходить по лестницам, которыми город переполнен, и обязательно спуститесь на 37 метров под землю, в бункер Сталина. Самарский бункер — один из семи бункеров, которые были построены для Сталина во времена Великой Отечественной войны, он был рассекречен в 1990 году, официального подтверждения того, что Сталин был в бомбоубежище, нет. Удивительно то, что он находится во дворе жилого дома, но никто из местных жителей не видел, как его строили.

Музей Бункер Сталина Варвара Захарова © ИА REGNUM

Витраж в Бункере Сталина Варвара Захарова © ИА REGNUM Зал заседаний ГКО в Бункере Сталина Варвара Захарова © ИА REGNUM

Особенность самарской архитектуры в том, что в городе смешано огромное количество стилей, рядом с модернистскими особняками стоят здания в конструктивистском стиле и деревянные усадьбы. Архитекторы отмечают, что в Самаре долго пользовалось популярностью то, что в Санкт-Петербурге и Москве давно вышло из моды.

Дом Красной Армии Варвара Захарова © ИА REGNUM

Кухмистерская фон Вакано Варвара Захарова © ИА REGNUM Вход в здание кухмистерской Варвара Захарова © ИА REGNUM

Самарская государственная филармония Варвара Захарова © ИА REGNUM

Музей-усадьба А.Н. Толстого Варвара Захарова © ИА REGNUM Дом, в котором жил А.Н. Толстой Варвара Захарова © ИА REGNUM

Самарский филиал Третьяковской галереи Варвара Захарова © ИА REGNUM

Дом на Чапаевской улице Варвара Захарова © ИА REGNUM Дом Усениной Варвара Захарова © ИА REGNUM

Римско-Католическая Церковь Приход Пресвятого Сердца Иисуса Варвара Захарова © ИА REGNUM

Софийский собор и памятник князю Владимиру Варвара Захарова © ИА REGNUM Церковь Сердца Иисуса в Самаре Варвара Захарова © ИА REGNUM

Здание правительства Самарской области Варвара Захарова © ИА REGNUM

Дом Сидорова, здание Самарского медицинского университета Варвара Захарова © ИА REGNUM Здание на Ленинградской улице Варвара Захарова © ИА REGNUM

Здание Самарского цирка Варвара Захарова © ИА REGNUM

В Самаре есть и пешеходная улица, Ленинградская, правда, пешеходная она только в части от Галактионовской до Куйбышева. Расположены на ней в основном магазины и кафе, но если пройтись по дворам и соседним переулкам, можно найти интересные арт-пространства и культурные центры, например, проект «Птичий квартал», в котором собрано около 150 почтовых ящиков из исторического центра Самары. Авторы проекта попытались напомнить, что созидательная работа в исторической среде тоже возможна.

Пересечение Ленинградской и Молодогвардейской улиц Варвара Захарова © ИА REGNUM

Пешеходная часть улицы Ленина Варвара Захарова © ИА REGNUM Памятник Дяде Стёпе на Ленинградской улице Варвара Захарова © ИА REGNUM

Улица Фрунзе Варвара Захарова © ИА REGNUM

Птичий квартал Варвара Захарова © ИА REGNUM

Площадь Куйбышева — самая большая площадь в России и Европе, её окружают четыре сквера, а в центре стоит Театр оперы и балета.

Улица Куйбышева, церковь Святого Георга (слева) Варвара Захарова © ИА REGNUM

Театр оперы и балета имени Шостаковича на площади Куйбышева Варвара Захарова © ИА REGNUM

Визитной карточкой для многих туристов является Жигулевский пивоваренный завод, который стоит на берегу Волги. Напротив расположен Иверский женский монастырь, Струковский сад и театр имени Горького.

Здание Жигулевского пивзавода Варвара Захарова © ИА REGNUM

Вход в Струковский сад Варвара Захарова © ИА REGNUM

Фонтан «Мальчик и девочка» в Струковском саду Варвара Захарова © ИА REGNUM

Фонтан Грот и Самарский козел в Струковском саду Варвара Захарова © ИА REGNUM Памятник Максиму Горькому в Стурковском саду Варвара Захарова © ИА REGNUM

Театр им. Горького и Чапаевская площадь Варвара Захарова © ИА REGNUM

Иверская церковь Варвара Захарова © ИА REGNUM

Иверский монастырь Варвара Захарова © ИА REGNUM Никольская церковь и некрополь в Иверском монастыре Варвара Захарова © ИА REGNUM

В самом центре города на одноименной площади находится Монумент Славы. Монумент представляет собой мужчину-рабочего авиационной отрасли, который держит крылья, символизирующие истребитель ИС-2, который во время Великой Отечественной войны выпускался в Самаре. Мужчина стоит лицом к Волге, рядом с монументом расположены Вечный огонь, Георгиевская церковь, сквер Победы и здание областного правительства.

Скорбящая Мать-Родина Варвара Захарова © ИА REGNUM

Георгиевская церковь рядом с Монументом Славы Варвара Захарова © ИА REGNUM