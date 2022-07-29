Варвара Захарова, 29 июля 2022, 17:10 — REGNUM Самара, основанная еще в XVI веке, стала одним из главных городов Поволжья и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Город уникален своей архитектурой и историей, здесь есть не только Волга и горы, но и культура, промышленность и даже свой «кусочек» Советского Союза.

Вид на Волгу со Старой набережной
Вид на Волгу со Старой набережной
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Жемчужиной Самары является ее набережная, а если быть точнее — целые три набережные: Старая, Орловская и Софийская. Они устроены таким образом, что под каждой набережной есть городской пляж, который в жару всегда переполнен. В рамках национального проекта «Демография» в Самаре были открыты два пляжа для маломобильных граждан.

Пустая Старая набережная в Самаре
Пустая Старая набережная в Самаре
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Старая набережная в Самаре
Софийская набережная в Самаре
Старая набережная в Самаре
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Софийская набережная в Самаре
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Пляж на Старой набережной
Пляж на Старой набережной
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Доступный пляж
Доступный пляж
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Вечером с набережных можно любоваться закатом, массивом Зелёной рощи и разглядеть Жигулёвские горы.

Закат в Самре. Вид с Орловской набережной
Закат в Самре. Вид с Орловской набережной
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Самара известна как место, где Илья Репин писал свою картину «Бурлаки на Волге». Художник выбрал село Ширяево Самарской области и саму Самару неслучайно, бурлацкое ремесло здесь, на Волге, процветало. На Старой набережной можно увидеть жанровую скульптуру «Бурлаки на Волге», которая была открыта к 170-летию со дня рождения Репина.

Бурлаки на Волге
Бурлаки на Волге
Варвара Захарова © ИА REGNUM

На другом конце города, на Софийской набережной, расположена знаменитая самарская Ладья. 20-метровая железобетонная лодка появилась в Самаре в честь 400-летия города и теперь является его символом.

Стелла Ладья, Софийская набережная
Стелла Ладья, Софийская набережная
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Отправляясь в Самару, будьте готовы ходить по лестницам, которыми город переполнен, и обязательно спуститесь на 37 метров под землю, в бункер Сталина. Самарский бункер — один из семи бункеров, которые были построены для Сталина во времена Великой Отечественной войны, он был рассекречен в 1990 году, официального подтверждения того, что Сталин был в бомбоубежище, нет. Удивительно то, что он находится во дворе жилого дома, но никто из местных жителей не видел, как его строили.

Музей Бункер Сталина
Музей Бункер Сталина
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Витраж в Бункере Сталина
Зал заседаний ГКО в Бункере Сталина
Витраж в Бункере Сталина
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Зал заседаний ГКО в Бункере Сталина
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Особенность самарской архитектуры в том, что в городе смешано огромное количество стилей, рядом с модернистскими особняками стоят здания в конструктивистском стиле и деревянные усадьбы. Архитекторы отмечают, что в Самаре долго пользовалось популярностью то, что в Санкт-Петербурге и Москве давно вышло из моды.

Дом Красной Армии
Дом Красной Армии
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Кухмистерская фон Вакано
Вход в здание кухмистерской
Кухмистерская фон Вакано
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Вход в здание кухмистерской
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Самарская государственная филармония
Самарская государственная филармония
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Музей-усадьба А.Н. Толстого
Дом, в котором жил А.Н. Толстой
Музей-усадьба А.Н. Толстого
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Дом, в котором жил А.Н. Толстой
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Самарский филиал Третьяковской галереи
Самарский филиал Третьяковской галереи
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Дом на Чапаевской улице
Дом Усениной
Дом на Чапаевской улице
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Дом Усениной
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Римско-Католическая Церковь Приход Пресвятого Сердца Иисуса
Римско-Католическая Церковь Приход Пресвятого Сердца Иисуса
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Софийский собор и памятник князю Владимиру
Церковь Сердца Иисуса в Самаре
Софийский собор и памятник князю Владимиру
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Церковь Сердца Иисуса в Самаре
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Здание правительства Самарской области
Здание правительства Самарской области
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Дом Сидорова, здание Самарского медицинского университета
Здание на Ленинградской улице
Дом Сидорова, здание Самарского медицинского университета
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Здание на Ленинградской улице
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Здание Самарского цирка
Здание Самарского цирка
Варвара Захарова © ИА REGNUM

В Самаре есть и пешеходная улица, Ленинградская, правда, пешеходная она только в части от Галактионовской до Куйбышева. Расположены на ней в основном магазины и кафе, но если пройтись по дворам и соседним переулкам, можно найти интересные арт-пространства и культурные центры, например, проект «Птичий квартал», в котором собрано около 150 почтовых ящиков из исторического центра Самары. Авторы проекта попытались напомнить, что созидательная работа в исторической среде тоже возможна.

Пересечение Ленинградской и Молодогвардейской улиц
Пересечение Ленинградской и Молодогвардейской улиц
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Пешеходная часть улицы Ленина
Памятник Дяде Стёпе на Ленинградской улице
Пешеходная часть улицы Ленина
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Памятник Дяде Стёпе на Ленинградской улице
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Улица Фрунзе
Улица Фрунзе
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Птичий квартал
Птичий квартал
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Площадь Куйбышева — самая большая площадь в России и Европе, её окружают четыре сквера, а в центре стоит Театр оперы и балета.

Улица Куйбышева, церковь Святого Георга (слева)
Улица Куйбышева, церковь Святого Георга (слева)
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Театр оперы и балета имени Шостаковича на площади Куйбышева
Театр оперы и балета имени Шостаковича на площади Куйбышева
Варвара Захарова © ИА REGNUM

Визитной карточкой для многих туристов является Жигулевский пивоваренный завод, который стоит на берегу Волги. Напротив расположен Иверский женский монастырь, Струковский сад и театр имени Горького.

Здание Жигулевского пивзавода
Здание Жигулевского пивзавода
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Вход в Струковский сад
Вход в Струковский сад
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Фонтан «Мальчик и девочка» в Струковском саду
Фонтан «Мальчик и девочка» в Струковском саду
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Фонтан Грот и Самарский козел в Струковском саду
Памятник Максиму Горькому в Стурковском саду
Фонтан Грот и Самарский козел в Струковском саду
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Памятник Максиму Горькому в Стурковском саду
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Театр им. Горького и Чапаевская площадь
Театр им. Горького и Чапаевская площадь
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Иверская церковь
Иверская церковь
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Иверский монастырь
Никольская церковь и некрополь в Иверском монастыре
Иверский монастырь
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Никольская церковь и некрополь в Иверском монастыре
Варвара Захарова © ИА REGNUM

В самом центре города на одноименной площади находится Монумент Славы. Монумент представляет собой мужчину-рабочего авиационной отрасли, который держит крылья, символизирующие истребитель ИС-2, который во время Великой Отечественной войны выпускался в Самаре. Мужчина стоит лицом к Волге, рядом с монументом расположены Вечный огонь, Георгиевская церковь, сквер Победы и здание областного правительства.

Скорбящая Мать-Родина
Скорбящая Мать-Родина
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Георгиевская церковь рядом с Монументом Славы
Георгиевская церковь рядом с Монументом Славы
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Стена Славы в Самаре
Монумент славы и смотровая площадка в Самаре
Стена Славы в Самаре
Варвара Захарова © ИА REGNUM
Монумент славы и смотровая площадка в Самаре
Варвара Захарова © ИА REGNUM