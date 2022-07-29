Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM В Екатеринбурге приостановлена работа консульства Болгарии. Такое решение приняло уходящее в отставку правительство страны, сообщает Болгарское национальное радио.

Болгария PavelD

Решение было принято на заседании правительства. Теперь власти Болгарии ожидают такого же шага от России в отношении своего генерального консульства в Русе.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария относится к странам, недружественным в отношении России. Также в 2022 году между ними произошёл дипломатический скандал.