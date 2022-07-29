Черноморск, Украина, , 16:31 — REGNUM В порту города Черноморска (Одесская область) побывал 29 июля украинский президент Владимир Зеленский, поприсутствовав при погрузке предназначенного на экспорт зерна, сообщили в его пресс-службе.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Он после визита сказал, что несколько судов готовы выйти в море. Стоит отметить, что, кроме украинского лидера, в порту присутствовали американский, британский, германский, канадский и итальянский послы на Украине.

Также прибыли в порт и представители ООН и Европейского союза. Со всеми иностранными представителями украинский президент провёл переговоры о поставках украинского зерна.

Напомним, тема украинского зерна, заблокированного в портах Украины якобы из-за России, постепенно раскручивалась Западом под лозунгом о «приближении голода».

В итоге 22 июля Россия и ООН заключили договорённость о том, чтобы этот вопрос больше не поднимался: теперь Киев не может сказать, что выход судов с зерном и удобрениями блокируется ВС РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия потребовала от США снять санкции с поставок продовольствия