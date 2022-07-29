Киев, , 16:17 — REGNUM На территории Украины выявлены факты торговли людьми, сообщает 29 июля пресс-служба украинского МВД.

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника в рабство.1872

По словам замминистра внутренних дел Украины Екатерины Павличенко, только за последние пять месяцев полицейские выявили 12 фактов торговли людьми, три из которых относятся к торговле детьми.

«Полицией выявлено 12 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 149 УК Украины — торговля людьми, из них три — торговля детьми», — цитирует слова Павличенко Telegram-канал украинского МВД.

При этом отмечено, что с мая текущего года в Европоле создана и работает специальная группа по Украине Ukrainian Task Force, куда входят сотрудники правоохранительных органов Германии, Венгрии, Чехии, Молдавии, Польши, Словакии и Румынии.

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