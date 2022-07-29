Таллин, 29 июля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Годовая инфляция в зоне евро составила в июле 2022 года 8,9%, а в Эстонии инфляция ускорилась до 22,7%, что стало самым большим ростом в еврозоне. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики Евросоюза (Eurostat).

Picserver.org Инфляция

За Эстонией по росту цен следует Латвия, где инфляция ускорилась с 19,2 в июне до 21% в июле. В Литве рост цен составил 20,8% (в июне — 20,5%), а в Словакии — 12,8% (в июне - 12,6%).

По данным Eurostat, инфляция в июле 2022 года была самой низкой на Мальте, во Франции и в Финляндии — соответственно 6,5, 6,8 и 7,9%.

Ускорению инфляции в еврозоне больше всего способствовали возросшие цены на энергоносители. Отмечается, что в июне 2022 года инфляция в еврозоне составляла 8,6%, в мае — 8,1%.