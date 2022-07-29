Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM Из Ростовской области в Донбасс отправлен гуманитарный груз с книгами для детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского парламента.

Детские книги Екатерина Калаева, ИА REGNUM

Детская литература направлена в гуманитарные центры партии «Единая Россия» в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Книги будут переданным юным читателям, проживающим на освобождённых территориях Украины.

«Эта акция разворачивается сегодня на территории всей страны, но для Ростовской области она имеет особое звучание, поскольку мы ближе всех к Донбассу, и мы первыми начали эту работу. Первые 10 тыс. книг уже ушли на территорию ЛДНР. Книги собирает вся страна. И задача — в течение августа, до начала учебного года, в образовательные учреждения, в библиотеки городов, районов и поселений Донбасса, Запорожья, Херсонской области передать несколько десятков тысяч книг для детей и юношества», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»).

Школьникам не хватает литературы для внеклассного чтения, энциклопедий на русском языке, художественных произведений русских авторов. Эти книги были изъяты киевским режимом из библиотечных фондов ещё в 2014 году.