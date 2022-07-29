Чебоксары, , 16:13 — REGNUM Ещё одна жительница Чебоксар попалась на уловку мошенников и лишилась крупной суммы, поверив, что на её имя пытаются оформить кредит. Речь идёт 2,13 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

27 июля в полицию обратилась 59-летняя местная жительница. По данным ведомства, женщине по телефону сообщили, что на её имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы избежать неприятностей и финансовых потерь, её убедили перечислить на «резервные» счета все свои сбережения.

В МВД по Чувашии отмечают, что пенсионерка выполнила инструкции мошенников и перевела по номерам мобильных телефонов 2,13 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Правоохранители напоминают, что банковские работники не рассказывают по телефону о несанкционированном списании и оформлении кредита без ведома клиента, не предлагают снять деньги и перевести их на так называемые «безопасные» счетах. Также банковские сотрудники не просят диктовать реквизиты карт, персональные данные и хранящиеся на счетах суммы. В полиции рекомендуют при поступлении таких звонков прерывать разговор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Самарской области, которых обвинили в мошенничествах в составе преступной группы. Их жертвами становились предприниматели.

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