Москва, 29 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Фракция СРЗП в Госдуме подготовит поправки, которые расширят права жильцов многоквартирных домов в части контроля за использованием нежилых помещений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил руководитель думской фракции Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

Ранее сообщалось о пожаре в хостеле на улице Алма-Атинская в Москве. По предварительным данным, причиной стал аварийный режим работы энергосети. Позже глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») заявил, что нынешний закон о хостелах запрещает размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов, а открыть такие объекты можно только после перевода помещения в нежилой фонд и оснащения в соответствии с жесткими стандартами.

По словам Миронова, согласно Жилищному кодексу, для изменения вида разрешенного использования помещения требуется решение общего собрания собственников, при этом согласия соседей на создание хостела не нужно.

«Получается, что инициатор перевода помещения в категорию нежилого может ввести в заблуждение жильцов, а получив нужное разрешение, он уже волен творить все что ему вздумается. Сейчас в связи с трагедией в московском хостеле много говорят о нарушениях пожарной безопасности, но стоит обратить внимание на то, что жители дома сначала протестовали против открытия ночлежки, потом жаловались на неудобства, которые они терпели — и все безрезультатно!» — отметил депутат.

Миронов рассказал, что фракция подготовит поправки в законодательство, которые расширят права жильцов в части контроля за использованием нежилых помещений в многоквартирных домах.

«Наверное, есть смысл предусмотреть не только разовое согласие собственников на предоставление гостиничных услуг в их доме, но и возможность полного запрета, в случае если работа хостела будет создавать неудобства. А то владелец наобещает с три короба, а потом людям придется терпеть под боком притон для мигрантов», — заключил Миронов.