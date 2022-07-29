Кронштадт, Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Третья очередь музейно-исторического парка «Остров фортов» откроется в Кронштадте в День Военно-морского флота. Об этом 29 июля сообщили в департаменте внешних коммуникаций АНО «Остров фортов».

Дарья Драй ИА REGNUM Остров Фортов на ПМЭФ 2022

В торжественной церемонии открытия парка примут участие представители руководства Министерства обороны РФ и военно-морского флота. Также на открытии будут присутствовать руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк и другие.

Гости смогут посетить крытый фудкорт с гастрономическими предложениями от ведущих рестораторов Петербурга. Для желающих сыграть в шахматы и шашки на территории оборудовали зоны с интеллектуальными играми. Для активного отдыха откроют спортивную площадку с тренажёрами.

Напомним, что реконструкция музейного комплекса с последующем созданием общественного пространства проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина.