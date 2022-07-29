Лос-Анджелес, США, , 16:18 — REGNUM Британская группа Gorillaz и американский певец Thundercat (Стивен Ли Брунер) выпустили видео на совместный сингл под названием Cracker Island. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 29 июля.

Gorrilaz Кадр из клипа Cracker Island

По сюжету ролика, музыканты оказываются в больнице Лос-Анджелеса, где вступают в ссору с сотрудниками полиции. Режиссёрами клипа выступили Джейми Хьюлетт и Fx Goby.

Напомним, за свою карьеру Gorillaz выпустили семь студийных альбомов. Последним полноформатным релизом группы является пластинка Song Machine, Season One: Strange Timez, выпущенная в октябре 2020 года.

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