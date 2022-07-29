Лос-Анджелес, США, 29 июля 2022, 16:18 — REGNUM Британская группа Gorillaz и американский певец Thundercat (Стивен Ли Брунер) выпустили видео на совместный сингл под названием Cracker Island. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 29 июля.
По сюжету ролика, музыканты оказываются в больнице Лос-Анджелеса, где вступают в ссору с сотрудниками полиции. Режиссёрами клипа выступили Джейми Хьюлетт и Fx Goby.
Напомним, за свою карьеру Gorillaz выпустили семь студийных альбомов. Последним полноформатным релизом группы является пластинка Song Machine, Season One: Strange Timez, выпущенная в октябре 2020 года.
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