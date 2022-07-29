Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Британская группа Gorillaz и американский певец Thundercat (Стивен Ли Брунер) выпустили видео на совместный сингл под названием Cracker Island. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 29 июля.

Кадр из клипа Cracker Island Gorrilaz

По сюжету ролика, музыканты оказываются в больнице Лос-Анджелеса, где вступают в ссору с сотрудниками полиции. Режиссёрами клипа выступили Джейми Хьюлетт и Fx Goby.

Напомним, за свою карьеру Gorillaz выпустили семь студийных альбомов. Последним полноформатным релизом группы является пластинка Song Machine, Season One: Strange Timez, выпущенная в октябре 2020 года.