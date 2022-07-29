Ярославль, 29 июля 2022, 16:10 — REGNUM В Ярославле разрушающийся объект культурного наследия на углу улиц Советской и Трефолева закрывают баннером. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы по установке каркаса на «Доме Трефолева»
Работы по установке каркаса на «Доме Трефолева»

Сейчас рабочие устанавливают металлический каркас, на который будет натянута ткань. Дом, в котором работал известный ярославский поэт и журналист Леонид Трефолев — один из самых проблемных памятников в зоне ЮНЕСКО. Бывший жилой дом расселён, однако продать его власти не могут. Внутри время от времени квартируют люди без определённого места жительства, а фасад разрушается.

Баннер не только избавит туристов от неприглядного вида, но и защитит прохожих от падения штукатурки.

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