Ярославль, , 16:10 — REGNUM В Ярославле разрушающийся объект культурного наследия на углу улиц Советской и Трефолева закрывают баннером. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы по установке каркаса на «Доме Трефолева»

Сейчас рабочие устанавливают металлический каркас, на который будет натянута ткань. Дом, в котором работал известный ярославский поэт и журналист Леонид Трефолев — один из самых проблемных памятников в зоне ЮНЕСКО. Бывший жилой дом расселён, однако продать его власти не могут. Внутри время от времени квартируют люди без определённого места жительства, а фасад разрушается.

Баннер не только избавит туристов от неприглядного вида, но и защитит прохожих от падения штукатурки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле власти изымают квартиры в аварийном доме-памятнике