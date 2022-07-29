Ярославль, 29 июля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Ярославле разрушающийся объект культурного наследия на углу улиц Советской и Трефолева закрывают баннером. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы по установке каркаса на «Доме Трефолева»

Сейчас рабочие устанавливают металлический каркас, на который будет натянута ткань. Дом, в котором работал известный ярославский поэт и журналист Леонид Трефолев — один из самых проблемных памятников в зоне ЮНЕСКО. Бывший жилой дом в основном расселён, однако там ещё остаются жилые квартиры. Внутри время от времени квартируют люди без определённого места жительства, а фасад разрушается.

Баннер не только избавит туристов от неприглядного вида, но и защитит прохожих от падения штукатурки. Его устанавливает подрядчик по заказу городских властей.