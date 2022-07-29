Кишинёв, , 16:09 — REGNUM Протоколы реагирования на сообщения о «бомбе», которые используют силовые структуры Молдавии, устарели. Об этом 29 июля заявил изданию Agora начальник отдела по расследованию финансирования терроризма Национальной следственной инспекции Олег Ожог.

Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева Jekader

«Они [протоколы] не соответствуют текущей ситуации, требуют изменений, нужны разные степени опасности. Опасность может быть очень близкой к реальной и весьма низкой», — сказал Ожог.

Он отметил, что, например, вход в парламент охраняется очень хорошо, и туда трудно пронести взрывное устройство. Поэтому сообщениям об угрозах там можно присваивать низкую степень угрозы.

«Другое дело, когда мы говорим об аэропорте, куда имеют свободный доступ люди со стороны. В этом случае мы можем поставить ему другую оценку в зависимости от обстоятельств дела и содержания криминального сообщения», — сказал эксперт.

Стоит отметить, что в Молдавии выезд бригады сапёров при сообщении о минировании обходится бюджету в 60 тыс. леев (около 190 тыс. рублей по курсу). Ранее в полиции сообщили о задержании одного подозреваемого, но ситуация не изменилась.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии задержали троих подозреваемых в телефонном терроризме