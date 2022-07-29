п. Еленовка, , 16:16 — REGNUM Обломки снаряда РСЗО HIMARS найдены на месте атаки, которую 29 июля осуществили ВСУ по следственному изолятору в посёлке Еленовка (ДНР), передаёт телеканал «Звезда».

Ракетный удар ВСУ по Еленовке. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 29.07.2022 © ИА REGNUM

По словам журналиста канала, обломки снаряда уже собраны сотрудниками следственного комитета. Показывая фрагменты, он сказал, что есть и крупные, причём один такой, что его нелегко поднять. «Всё это — доказательства по уголовному делу», — сказал журналист.

Напомним, удар американской ракетой был нанесён украинскими боевиками 29 июля по следственному изолятору в Еленовке. Погибли более полусотни, ранены больше ста человек.

В этом СИЗО находились военнопленные, в том числе служившие в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сдавшиеся в плен при освобождении Мариуполя.

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