Посёлок городского типа Оленовка, ДНР, 29 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Обломки снаряда РСЗО HIMARS найдены на месте атаки, которую 29 июля осуществили ВСУ по следственному изолятору в посёлке Еленовка (ДНР), передаёт телеканал «Звезда».

Ракетный удар ВСУ по Еленовке. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 29.07.2022 ИА REGNUM

По словам журналиста канала, обломки снаряда уже собраны сотрудниками следственного комитета. Показывая фрагменты, он сказал, что есть и крупные, причём один такой, что его нелегко поднять. «Всё это — доказательства по уголовному делу», — сказал журналист.

Напомним, удар американской ракетой был нанесён украинскими боевиками 29 июля по следственному изолятору в Еленовке. Погибли более полусотни, ранены больше ста человек.

В этом СИЗО находились военнопленные, в том числе служившие в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сдавшиеся в плен при освобождении Мариуполя.