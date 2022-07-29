Белгород, 29 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки 18 человек госпитализировано с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение и выписаны восемь пациентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 132 243 носителя коронавируса. Справились с заражением 129 596 жителей, скончались от осложнений при инфекции 2282 человека.

По данным регионального оперштаба, в стационарах проходят лечение 62 пациента, 303 заболевших наблюдаются амбулаторно.