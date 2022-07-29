Ростов-на-Дону, 29 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в наличии имеется вакцина «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), предназначенная для вакцинации взрослых. В ближайшее время ожидается поставка партии детской вакцины. Об этом 29 июля в своём телеграм-канале написал ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

«На следующей неделе в Ростов поступит 600 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» для детей. Для взрослых в наличии имеется более 16 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства», — уточнил он.

Глава администрации Ростова-на-Дону призвал отпускников пройти процедуру тестирования на COVID-19 перед выходом на работу. Это поможет сдержать рост числа заражений коронавирусом.