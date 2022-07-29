Новосибирск, 29 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Новосибирске 29 июля прошли похороны 17-летней девушки, которую убил 27-летний ревнивец. Проститься с ней пришли около четырех десятков новосибирцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

«Принесённые на похороны живые цветы практически полностью скрывали в гробу тело убитой девушки, — пишет редакция «НГС Новости». — В этот день никто не скрывал слёз. Среди пришедших на похороны были и те, кто хорошо знает обвиняемого в расправе над сибирячкой».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27-летнего мужчину, который нанёс многочисленные удары ножом знакомой, заключили под стражу.

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