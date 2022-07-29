Мадрид, 29 июля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Отказ от некоторых привычек может помочь в ситуации, когда необходимо экономить энергию, например, не тратить её на кондиционеры, отметил испанский премьер-министр Педро Санчес в беседе с журналистами 29 июля.

(сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE Педро Санчес

Обратив внимание собеседников на то, что он не надел галстук, Санчес сказал: «Это означает, что мы все также можем экономить с энергетической точки зрения». Он добавил, что у страны проблемы и что сейчас разрабатываются меры по энергосбережению.

Напомним, проблемы в энергетической сфере у ряда стран ЕС наблюдаются на фоне введённых ими антироссийских санкций, которые якобы мешают закупать ресурсы в России.