София, 29 июля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Стоимость услуг по доставке питьевой воды в Болгарии с 1 августа текущего года вырастет в среднем на 60%. Об этом 29 июля сообщает БНР.

Steve Johnson Водоснабжение

Согласно официальной информации, причиной соответствующих изменений является подорожание энергоносителей на мировых биржах.

«Мы будем и в дальнейшем отслеживать ситуацию, цены будут расти», — отмечено в документе действующего технического правительства Болгарии.

Напомним, ранее власти Болгарии отказались от контрактов с Россией в области энергетических ресурсов.