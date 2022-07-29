29 июля 2022 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 16:53 — REGNUM Крупные дистрибуторы электроники рассказали «Коммерсанту», что уже осенью может начаться заметный дефицит в розничной торговле. По некоторым категориям товаров, указывает издание, во втором квартале произошло сокращение поставок до 75% год к году. Правда, ритейлеры не согласны с такими прогнозами: они утверждают, что продолжают пополнять запасы и расширять ассортимент. Просто на рынке стали проявляться больше небольшие игроки — частные поставщики, сумевшие наладить параллельный импорт. Комментируя эти и другие данные, в частности, статистику по продовольственному потребительскому рынку экономист и предприниматель Пётр Заборцев сказал ИА REGNUM, что «параллельный импорт пока не компенсирует даже половину падения объемов поставок». Более того, по его словам, «в июне появлялась статистика, что импорт продукции сокращается не только из недружественных стран, но и, например, из Китая». В этих условиях, по его мнению, стоит ожидать снижения ассортимента продукции, как следствие — роста цен, — особенно на продукцию исчезающих привычных брендов, но в то же время нужно готовиться к приходу новых брендов.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет ТАСС, «83% опрошенных крупной в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой компанией «М. Видео-Эльдорадо» россиян считают, что китайские, турецкие производители, а также бренды из России и стран СНГ могут заменить ушедшие с рынка компании — полностью (15%), по большинству товаров (37%) или частично (31%). Практически половина (48%) опрошенных россиян готова пробовать новые бренды при условии более выгодной цены, а 12% — если нет известного аналога. Тем более что, к слову, производство привычных всем брендов, как известно, по большей части осуществляется вовсе не в странах их происхождения, а, например, в том же Китае. В принципе то, что бренд играет второстепенное значение, заявили 33% респодентов, участвующих в опросе компании. 80% при выборе техники наибольшее внимание уделяют цене и 65% — техническим характеристикам. Добавим, что в онлайн-опросе компании, проведенном в июле методом анкетирования, участвовали 2 тыс. респондентов в возрасте 18-54 лет».

На фоне ухода с рынка товаров раскрученных брендов новые марки наращивают свою долю, сообщает ТАСС, и укрепляют свои рыночные позиции. В смартфонах увеличился спрос на бренды Realme, Росо и Tecno, в ноутбуках порядка 30% продаж заняли китайские бренды. В лидеры по штучным продажам холодильников вышел Haier, улучшил данный бренд позиции и в продажах стиральных машин и телевизоров. На «пятки» данному бренду наступают «Атлант» (холодильники) и «Витязь» (телевизоры). В сегменте стиральных и посудомоечных машин улучшилась динамика продаж Beko. В торговле различными типами плит среди российских компаний наиболее высокую динамику продемонстрировал бренд Darina. Вырос спрос на бытовую технику торговых марок Hi и Novex. Узбекская компания Artel планирует вывести на российский рынок основной модельный ряд бытовой техники с техническими характеристиками известных брендов, а в марте на рынке были представлены новые доступные «умные» телевизоры, под всем знакомым по крупнейшему российскому банку брендом Sber.

Телевизоры ProjectManhattan

Вместе с тем, отметим, российский народ и сам приспосабливается к возникшим на фоне беспрецедентных для страны санкционных ограничений условиям. Возможно не столь заметные на рынке такие поставщики товаров, как «новые челноки», но, по всей видимости, успешно справляются с поставленными перед собой задачами. Так, например, телеканал «Вести-Воронеж» сообщает, что местные студенты в разгар санкций создали «челночный» бизнес — онлайн-сервис по доставке ушедших из России брендов или тех товаров, которые в стране сильно подорожали: одежды Zara и H& M, парфюмерии Dior, техники Apple и Bosсh и т.д. Молодым людям помог опыт работы в SMM и интернет-рекламе. Правда, кто такие челноки — молодые воронежские предприниматели не знают, но в вопросе разобрались (с помощью всезнающего интернета). Товары молодые предприниматели заказывают в странах Европы и в Казахстане, а также с сайтов Amazon и eBay, при этом используя три склада — в Воронеже, Алма-Ате и Германии. Заказы основатели проекта отправляют к покупателям в Новосибирск, Москву, Петербург, Хабаровск и другие города. Чаще всего клиенты приобретают одежду, обувь, сумки, детские товары, косметику и электронику. У студентов есть, конечно, конкуренты, но покупать «санкционные» товары на популярных маркетплейсах в России, говорят они, будет дороже.

Тем временем ряд специалистов заявляет в СМИ, что при начинающемся параллельном импорте гаджетов и компьютеров количество нерусифицированной техники в РФ может к концу года значительно увеличиться. Но, опять же, можно найти решения таких проблем. Как сообщил изданию «Эксперт» директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, многие пользовательские устройства (телефоны и планшеты), продаваемые в других странах и предназначенные непосредственно для них, поддерживают русский язык, и при пользовании ими проблем не возникнет. Но с компьютерами и клавиатурой, по его словам, всё сложнее. Однако эту сложность можно обойти при помощи виртуальной клавиатуры или покупки отдельной клавиатуры на кириллице.

Со временем, как сказал эксперт, выровняются и цены. В рознице, по его прогнозам, товары будут стоить максимум на 10% дороже, чем те же продукты за рубежом. Но всё-таки остается вопрос гарантийных сроков. Тем не менее отсутствие лицензии, необходимость «русификации» устройств и их подорожание на 10% не снизит спрос на технику среди населения России, в свою очередь считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. Такие проблемы, говорит он, вряд ли кого-то напугают: «В 1990-е годы подобная ситуация была нормальной. На территорию страны поставлялось всё что угодно, включая нерусифицированные компьютеры. И да, были умельцы, которые просто рисовали буковки». Более того, сказал Зубец, в условиях отсутствия на рынке авторизованного дилера работы по ремонту устройств также могут взять на себя локальные сервисы: техника, пришедшая в рамках параллельного импорта, становится потенциальным клиентом местных специалистов, и пока они справляются.

Население, по мнению эксперта, будет готово к подобной системе обслуживания техники и продолжит ее активно приобретать.

«Клиенту нужно, чтобы у него было работающее устройство. И получается, как в том анекдоте: «Вам «шашечки» или ехать?» Если «ехать», то, пожалуйста, вариант предоставления техники есть», — заявил изданию «Эксперт» Алексей Зубец.

В свою очередь, Российский совет торговых центров (РСТЦ) в связи с уходом с рынка ряда иностранных компаний обеспокоен ростом вероятности высвобождения торговых площадок, что в дальнейшем может привести к падению посещаемости торговых центров и арендных доходов отрасли. Как сообщили «Известия», организация обратилась в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой оказать содействие в привлечении зарубежных компаний — потенциальных арендаторов торговых площадей. Издание ознакомилось с копией письма Минпромторга, направленного в торговые представительства ряда стран, из которого следует, что ведомство планирует привлечь в Россию ритейлеров из дружественных стран. Ранее издание сообщало также, что и сама РСТЦ подписала с международной торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуаюэ» из китайской провинции Гуандун соглашение о сотрудничестве, в том числе по привлечению китайских ритейлеров в РФ, а 22 июня глава государства в ходе приветствия участников делового форума БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) заявил, что в России могут открыться индийские сетевые магазины.

Встреча лидеров БРИКС Kremlin.ru

В правительстве также определились с условиями поддержки российских товаропроизводителей по раскручиванию собственных брендов. Как сообщают «Известия», ознакомившиеся с постановлением правительства, претендовать на господдержку смогут отечественные производители одежды и обуви, медицинских изделий и лекарств, электроники и бытовой техники, спортивных товаров и товаров для детей, для дома и гигиены, включая парфюмерию и косметику.

Правда, продукция компаний должна быть доступна во всех федеральных округах, то есть речь идет, подчеркивает издание, о достаточно крупных предприятиях. На субсидии смогут рассчитывать даже компании, у которых есть задолженности перед бюджетом, но не более 300 тыс. рублей. К тому же, согласно условиям, у получателей помощи не должно быть рекламной активности в 2021 году, дабы они не могли отчитаться о проведенной рекламной кампании старыми ТВ-роликами. При этом получение субсидии от государства будет увязано с результатом рекламной кампании: через три года выручка от продвигаемого товара должна впятеро превысить сумму госпомощи. При выявлении нарушений условий компании будут обязаны вернуть средства в бюджет. Иными словами, судя по задумке, выделяемая помощь должна «убить двух зайцев» сразу: как пояснили изданию в АНО «Национальные приоритеты», через которую будет осуществляться поддержка производителей, эта мера поможет не только отечественным предприятиям, но и поддержит телеканалы, которые сейчас испытывают трудности из-за ухода международных рекламодателей. До конца года планируется выделить на эти цели 500 млн рублей из федерального бюджета.